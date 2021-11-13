Названы условия получения российскими болельщиками COVID-сертификата ЕС

В Российском футбольном союзе (РФС) перечислили ряд условий, при которых российские футбольные болельщики смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Для этого необходимо предъявить действующий сертификат о полной вакцинации на английском языке, а также нужно быть привитым «Спутником V» или вакциной, зарегистрированной в ЕС.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации, можно предъявить документы, подтверждающий факт перенесенного в течение последних шести месяцев коронавирусе. Этот документ тоже должен быть на английском языке.

Болельщики, не имеющие вышеперечисленных документов, могут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза, приводит «РЕН ТВ» сообщение пресс-службы РФС.

Футбольные болельщики © Гавриил Григоров/ТАСС

Как писал ранее «Ридус», болельщики чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре смогут купить алкоголь в фан-зонах, поскольку в этой арабской стране спиртные напитки продаются только в барах или ресторанах отелей.

Сейчас футбольные сборные проводят матчи отбора на ЧМ-2022., и они не обходятся без скандалов. Так, например матч Аргентина-Бразилия закончился досрочно из-за того, что четыре аргентинских футболиста нарушили антиковидные правила. Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро — не прошли двухнедельный карантин после приезда из Англии.