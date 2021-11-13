При попытке спасти пассажира на станции метро «Сходненская» погиб мужчина

На станции метро «Сходненская» в Москве погиб мужчина, попытавшийся спасти прыгнувшего на пути пассажира.

Как сообщает столичный дептранс в своем Telegram- канале, движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии было остановлено из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская».

Он остался жив благодаря бдительности машиниста, однако попытавшийся его остановить мужчина упал под поезд и погиб. Между тем выживший скрылся с места происшествия.

В сообщении отмечается, что суд рассмотрит действия виновника происшествия на предмет умышленности. В том случае, если его вина будет доказана, он должен будет возместить ущерб Мосметро. В результате ЧП было отменено движение примерно 20 поездов.

В настоящее время полиция разыскивает прыгнувшего на пути пассажира.