Путин поздравил финалистов и победителей конкурса «Большая перемена»

Президент РФ Владимир Путин обратился к финалистам Всероссийского конкурса «Большая перемена», который второй год подряд проходит в «Артеке».

Российский лидер поздравил победителей конкурса: «Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы!»

Он также поздравил всех финалистов, отметив, что они добились отличных результатов. «Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за нее в следующем году», — сказал глава государства.

По его словам, каждый смог убедиться, что «Большая перемена» — гораздо больше, чем просто конкурс. «Это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни», — заявил Путин.



Президент указал на то, что в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала волонтерская акция «Добрая суббота».

Он также подчеркнул, что достижения сегодняшних школьников определяют будущее России.

Ранее сообщалось, что в финале «Большой перемены» приняли участие полторы тысячи учеников 9−11 классов из разных регионов страны.

