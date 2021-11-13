Начальнику колонии внесли представление за похлопывание Уилана по плечу

Начальнику колонии № 17, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, внесено представление за заносчивость сотрудника.

Дубравная прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла такое решение в связи с выявленным нарушением норм этики общения сотрудников колонии с заключенными.

«Сотрудник колонии дотронулся до плеча осужденного Уилана и сказал ему, почему он не здоровается. Данный факт был зафиксирован на видеокамеру, была проведена проверка, факт подтвердился. Было направлено представление, и тот сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе прокуратуры Мордовии.

Собеседница агентства пояснила, что дотронувшись до плеча осужденного и сделав ему замечание, сотрудник колонии проявил заносчивость.

Иных нарушений прав Уилана выявлено не было.

Пол Уилан © EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Напомним, 28 декабря 2018 года при проведении шпионской акции был задержан гражданин США Пол Уилан — бывший морской пехотинец и сотрудник крупной компании по поставке автозапчастей, часто посещавший Россию по работе и личным делам. При Уилане была обнаружена флешка с секретной информацией. Его адвокаты пытались доказать, что это была провокация.

За время ареста Уилан постоянно жаловался на резкое ухудшение состояния своего здоровья, качество медицинской помощи, запрет звонить родителям, угрозы, поступающие со стороны надзирателей следственного изолятора, и другие недопустимые вещи. Сам Уилан вел себя вызывающе и даже угрожал просверлить голову дрелью сотрудникам ФСИН.

15 июня 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.