Фейки недели: глава Instagram умер после посещения сайта «Госуслуги»

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Смерть главы Instagram

Некий мошенник добился блокировки страницы в Instagram главы этой социальной сети Адама Моссери, воспользовавшись функцией «Аккаунт в памятном статусе». С помощью данного инструмента мужчина сообщил администрации платформы, что Моссери якобы умер.

Как передает издание Vice, сначала модераторы Instagram попросили злоумышленника предоставить свидетельство о смерти Моссери, некролог или ссылку на новость. В ответ «шутник» прислал им заранее заготовленную статью, опубликованную на фейковом сайте одного из СМИ. Поверив в смерть своего шефа, администрация заблокировала аккаунт Адама Моссери, оставив на его странице памятную запись об уходе из жизни.

«Это очень смешно, что модераторы соцсети позволяют происходить столь нелепым вещам на их платформе», — сказал онлайн-злоумышленник журналистам Vice.

Доступ к аккаунту Моссери был оперативно восстановлен после того, как сам Адам не смог зайти на свою страницу. Журналисты считают, что «обычному человеку пришлось бы воскрешать аккаунт в течение нескольких недель».

Обнуление QR-кодов

На уходящей неделе россияне пожаловались, что срок действия их QR-кодов, свидетельствующих о прохождении вакцинации против коронавируса, сократился с года до полугода. А коды, которые должны были действовать еще шесть месяцев, обнулились вообще.

Событие вызвало общественный резонанс. Россияне, пытающиеся проверить сроки действия кодов, «положили» сайт «Госуслуг». А в соцсетях стали писать, что власти, сократив срок действия QR-кодов, хотят таким образом отправить как можно больше людей на ревакцинацию.

Однако все оказалось не так страшно. Представители портала «Госуслуги» сообщили, что ситуация с QR-кодами вызвана сбоем программы. В течение дня коды были восстановлены.



Нападение медведей на женщину в Сочи

Во вторник в сочинских пабликах появился видеоролик о том, как молодая женщина вышла за калитку собственного дома в Лазаревском районе, но уже через несколько секунд забежала назад, поскольку за ней погнались двое медведей.

Позже выяснилось, что нападение медведей на женщину в Сочи — неправда. На самом деле инцидент случился в Приморском крае — в коттеджном поселке около Владивостока.

