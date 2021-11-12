На учениях в Белоруссии погибли двое российских десантников

Двое российских военнослужащих погибли на учениях в Белоруссии.

Несчастный случай произошел во время десантирования подразделения Воздушно-десантных войск недалеко от белорусского города Гродно.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов. … У обоих парашютистов погасли купола», — приводит «РИА Новости» сообщение Минобороны РФ.

Один из десантников предпринял попытку остановить падение, использовав свой запасной парашют. Однако он не успел раскрыться из-за недостаточной высоты. В результате произошло жесткое приземление.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, но скончались от полученных травм, пишет агентство.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал ранее «Ридус», во время тренировочных занятий на берегу Кольского залива погибли два сотрудника СОБР Росгвардии. Трагедия произошла во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля.