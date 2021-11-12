Беспилотник снял в Сирии провокационную операцию «Белых касок»

«Белые каски» провели 11 ноября в Сирии провокационную операцию, направленную против российской армии.

В итоге они заявили, что в результате якобы нанесенного ВКС РФ в Идлибской зоне авиаудара погибли пять гражданских и четверо детей.

Чтобы запечатлеть произошедшее, на место прибыла съемочная группа боевиков-«белокасочников». Они приехали на одной машине скорой помощи.

Как сообщает «Русская Весна», после получения информации об очередной провокации в указанный район был отправлен беспилотник. В итоге ему удалось зафиксировать работу съемочной группы «Белык касок». Всего в съемках принимали участие оператор в черном и как минимум четыре «спасателя».

На снятых беспилотником кадрах видно, как четверо несут носилки, а группа людей, выбегающая из-за спины оператора, изображает бурную деятельность, но после того, как выпадает из кадра, резко останавливается и бредет назад.

Примечательно, что в ролике отсутствуют погибшие, тем более дети. Два белокасочника и оператор заходят в здание, чтобы спасать камни.

Кроме того, один из «героев» ролика направляется в дом с носилками, будто собираясь кого-то выносить в одиночку.

Когда подъезжает вторая машина с массовкой, оператор начинает съемку, а статисты пробегают мимо камеры, делая вид, что заняты спасением. Но потом резко останавливаются и курят в сторонке.

Тем временем машина, куда можно было бы положить одного из 9 раненых или погибших, благополучно уезжает пустая.

Ранее «Ридус» неоднократно рассказывал о провокациях с использованием отравляющих веществ, которые регулярно планируют в Сирии боевики запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». При этом места для инсценированных «атак», а также постановочных «репортажей» готовят так называемые «правозащитники» из организации «Белые каски».