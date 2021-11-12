Большинство опрошенных россиян одобрили идею сокращения рабочего дня зимой

Идея сокращения рабочего дня в зимнее время пришлась по душе большинству опрошенных россиян.

Они обрадовались возможности отдыхать чуть больше обычного.

Ранее с предложением сократить рабочий день в осенне-зимний период выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По результатам опроса, проведенного kp.ru, выяснилось, что 60% респондентов поддерживают эту идею. Из них 40% назвали ее отличной, заметив при этом, что зарплату рабочим хорошо бы прибавить, а не убавить.

Рабочие © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Хорошей признали предложенную инициативу 21% опрошенных, однако выразили опасения, что их работодатели не пойдут на сокращение рабочего дня. Еще 9% заявили, что им все равно, ведь у них нестандартный график работы, поэтому на них новое правило точно не распространится.

Оставшиеся 30% негативно отнеслись к предложению парламентария, поскольку опасаются, что из-за сокращения рабочего дня в зимнее время работодатели могут урезать сотрудникам зарплаты.

Россияне также высказались за переход к летнему времени, чтобы возвращаться с работы засветло, а не в кромешной тьме. Напомнили они и о давно обсуждаемой идее введения четырехдневной рабочей недели.

«Лучше бы 4-дневку сделали. 5/2 очень тяжелый график. Организм не успевает восстановиться за такой короткий промежуток времени, а при 4/3 народ высыпаться будет лучше, и качество труда увеличится», — сказал изданию один из участников опроса.

В июне Роспотребнадзор выступил с рекомендациями для российских работодателей о сокращении рабочего дня в связи с аномально жаркой погодой во многих регионах страны. Надзорное ведомство рекомендовало организациям сократить рабочий день на один час, если температура в рабочем помещении поднимается выше 28,5 градусов.