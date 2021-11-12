Стало известно о миллиардных долгах туркомпании Mouzenidis Travel

Около двух миллиардов рублей составляет долг греческой туристической компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами.

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова.

Она пообещала, что клиентам российского представительства компании будет выплачено финансовое возмещение по страховке.

«У оператора имеется фингарантия до 31 декабря. В течение 30 дней будут составлены списки. И те туристы, которые обратятся в страховую компанию, конечно, получат возмещение», — рассказала Осипова ТАСС.

Стало известно, что Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из единого реестра туроператоров. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, это позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат.

Mouzenidis Travel стала испытывать проблемы после смерти в марте этого года основателя и главы компании Бориса Музенидиса.

По состоянию на 31 марта 2020 года, в российский офис греческого туроператора Mouzenidis Travel поступило около 18 миллионов евро от 27 тысяч российских туристов. По данным Ростуризма, эти средства были переведены в центральный офис греческого туроператора, однако ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро не получили от него денег по забронированным россиянами турам.



С 24 июня 2021 года было объявлено о приостановлении обслуживания туристов на территории Греции греческим туроператором, а Ростуризм обратился к министру туризма Греции Харису Теохарису с предложениями по поводу разрешения ситуации. Греческой стороне были предложены разные варианты, включая госгарантии и дешевые кредиты.

Ранее в беседе с «Ридусом» вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин назвал страны, которые россияне выбирают для отдыха на Новый год.