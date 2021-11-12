Ушел из жизни академик РАН Евгений Чазов

В возрасте 92 лет скончался академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов.

Он был лечащим врачом нескольких руководителей СССР, а в 1967—1986 годах возглавлял 4-е Главное управление при Минздраве СССР.

С 17 февраля 1987 года по 23 мая 1990 года Чазов занимал пост министра здравоохранения СССР.



Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, Евгений Чазов был выдающимся кардиологом и ученым. В частности, он является создателем тромболитической терапии.

«О Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней», — отметили в ведомстве.

Его научные разработки по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе, а эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — он провел на себе.

