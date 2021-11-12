Песков назвал QR-коды на транспорте безальтернативной мировой практикой

Введение QR-кодов на транспорте и в других общественных местах — это мировая практика, которая признана «безальтернативной в условиях непрекращающихся волн пандемии коронавируса». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) о введении обязательных QR-кодов.

По словам Пескова, чтобы воплотить данную инициативу в жизнь, необходимо принять соответствующий закон, передает ТАСС.

«Там уже есть определенные наработки. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», — указал пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в котором была разработана первая в мире вакцина против коронавируса, Александр Гинцбург отметил, что вакцинация от COVID-19 должна быть обязательной. Чтобы пандемия закончилась, считает Гинцбург, необходимо привить 70-75% населения России.