найти ×
   
  • USD
    71.20
  • EUR
    81.66
СохранитьСохранено0
×

-10565

Единороссы предложили выделить 448 миллиардов рублей на ипотечные программы

Эдуард Футурье

«Единая Россия» предлагает выделить на реализацию ипотечных программ около 448 миллиардов рублей. Еще 195 миллиардов рублей единороссы хотят потратить на переселение россиян из ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Кастюкевич.

Программа переселения из ветхих домов непосредственно коснется около полумиллиона жителей в разных регионах страны. Речь, как правило, идет о домах барачного типа с туалетами на улице и разваливающимися крышами. Ремонтировать их слишком дорого, управляющие компании нередко и обслуживать отказываются, — отметил парламентарий.

Ранее партия «Единая Россия» инициировала обсуждение увеличения бюджетного финансирования строительства и ремонта региональных дорог. 

Как рассказал член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин, единороссы призывают дополнительно выделять по 20 миллиардов рублей ежегодно на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)