Turkish Airlines не станут возить в Минск иракцев, сирийцев и йеменцев

На фоне кризиса с беженцами турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказалась принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Об этом заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

«Turkish Airlines подтвердили, что теперь не будут принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал он в Twitter.

Как отмечает газета «Известия», ранее пресс-служба «Аэрофлота» опровергла информацию о том, что компания участвует и содействует в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию.

Напомним, Варшава пригрозила полностью закрыть пограничные пункты, если белорусские власти не прекратят гибридную войну на границе с Польшей. Власти этой страны обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он якобы оказывает содействие беженцам из Сирии и Ирака, которых завозят в Минск самолетами, а затем формируют из них группы и направляют на те участки в Гродненской области, где нет пограничных переходов.

В настоящее время Евросоюз рассматривает вопрос о введении санкций против белорусской авиакомпании Belavia, которая якобы помогает перевозить беженцев с Ближнего Востока и из Африки к границам ЕС.

На данный момент, предположительно, на белорусско-польской границе находятся от трех до пяти тысяч мигрантов. Часть из них ранее прорвала ограждения и попала на территорию Польши, большинство беженцев удалось оттеснить обратно в Белоруссию.