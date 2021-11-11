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Turkish Airlines не станут возить в Минск иракцев, сирийцев и йеменцев

Георгий Самсонов
Самолет Turkish Airlines

Самолет Turkish Airlines

© pixabay.com

На фоне кризиса с беженцами турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказалась принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Об этом заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

«Turkish Airlines подтвердили, что теперь не будут принимать на борт самолетов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал он в Twitter.

Как отмечает газета «Известия», ранее пресс-служба «Аэрофлота» опровергла информацию о том, что компания участвует и содействует в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию.

Напомним, Варшава пригрозила полностью закрыть пограничные пункты, если белорусские власти не прекратят гибридную войну на границе с Польшей. Власти этой страны обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он якобы оказывает содействие беженцам из Сирии и Ирака, которых завозят в Минск самолетами, а затем формируют из них группы и направляют на те участки в Гродненской области, где нет пограничных переходов.

В настоящее время Евросоюз рассматривает вопрос о введении санкций против белорусской авиакомпании Belavia, которая якобы помогает перевозить беженцев с Ближнего Востока и из Африки к границам ЕС.

На данный момент, предположительно, на белорусско-польской границе находятся от трех до пяти тысяч мигрантов. Часть из них ранее прорвала ограждения и попала на территорию Польши, большинство беженцев удалось оттеснить обратно в Белоруссию.

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Комментарии (7)

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    Игорь Смирновсегодня, 23:12

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    Заранее большое человеческое спасибо.

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    Игорь Смирновсегодня, 23:12

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    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:12

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
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    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:13

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
    Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:13

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
    Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:14

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
    Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:15

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
    Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.