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Сборная России по футболу разгромила команду Кипра

Георгий Самсонов
Матч Россия - Кипр

Матч Россия - Кипр

© Александр Демьянчук/ТАСС

Шесть безответных голов забили российские футболисты в ворота сборной Кипра.

Отборочный матч чемпионата мира проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Первый и шестой мячи забил полузащитник Александр Ерохин. По одному голу на счету нападающих Федора Смолова и Антона Заболотного, а также полузащитника Андрея Мостового и защитника Алексея Сутормина.

Как сообщает ФАН, во время игры футбольные фанаты устроили массовую драку на трибунах. Причиной конфликта стала кричалка, которая оскорбила часть болельщиков, пишет издание.

Российская сборная набрала в итоге 22 очка и приблизились к прямому выходу на ЧМ-2022 в Катаре. Однако все решится в матче Хорватия — Россия, который состоится 14 ноября в Сплите. Россиян устроит и ничейный результат.

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Комментарии (2)

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:12

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

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    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:12

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
    Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.