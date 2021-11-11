Сборная России по футболу разгромила команду Кипра

Шесть безответных голов забили российские футболисты в ворота сборной Кипра.

Отборочный матч чемпионата мира проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Первый и шестой мячи забил полузащитник Александр Ерохин. По одному голу на счету нападающих Федора Смолова и Антона Заболотного, а также полузащитника Андрея Мостового и защитника Алексея Сутормина.

Как сообщает ФАН, во время игры футбольные фанаты устроили массовую драку на трибунах. Причиной конфликта стала кричалка, которая оскорбила часть болельщиков, пишет издание.

Российская сборная набрала в итоге 22 очка и приблизились к прямому выходу на ЧМ-2022 в Катаре. Однако все решится в матче Хорватия — Россия, который состоится 14 ноября в Сплите. Россиян устроит и ничейный результат.

