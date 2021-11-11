Журнал Time составил список лучших изобретений 2021 года
- 11 ноября 2021, 20:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лучшими изобретениями 2021 года признаны безопасный поисковик, очки виртуальной реальности и складной телефон Samsung.
Они вошли в список из нескольких десятков гаджетов, технологий и изобретений, ежегодно составляемый журналом Time.
В раздел «Приложения и софт» издание включило безопасный поисковик без рекламы Neeva, приложение тревожной кнопки Subdial и интерактивную карту MTA Live Subway Map.
Очки виртуальной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2, а также режим дополненной реальности Google Maps оказались в разделе VR и AR.
Лучшими в разделе потребительской электроники стали фотоаппарат Paper Shoot Camera, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, модульный ноутбук Framework Laptop, умная селфи-палка Vecnos IQUI и смарт-очки JLab JBuds Frames.
Вакцины от COVID-19 и малярии попали в число лучших изобретений в сфере здравоохранения.
Кроме того, издание отметило телевизоры LG G-серии, футуристичные кроссовки от Adidas и Nike, робот-пылесос Roborock S7, процессор Apple M1 Pro и трехмерную фоторамку Looking Glass Portrait.
Ранее сообщалось, что ученые из МГУ представили разработанную ими робособаку, которая стала первой в России. На создание четвероногого робота ушло два года.
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