Сайт «Госуслуг» подвергся беспрецедентной кибератаке

Второй день подряд портал «Госуслуг» находится под беспрецедентной кибератакой, а ее главной мишенью стал чат-бот робот Макс.

Как сообщили в Минцифры, эта кибератака стала самой мощной за все время функционирования сайта.

«Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций», — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В результате служба информационной безопасности «Госуслуг» была переведена на усиленный режим работы.

В министерстве уточнили, что первая атака мощностью свыше 680 гигабит в секунду была зафиксирована накануне, а на следующий день в течение 20 минут некоторые пользователи испытывали сложности при входе на портал.

СМИ отмечали, что после сбоев некоторые пользователи «Госуслуг» столкнулись со странными ответами от чат-бота робота Макса. На вопросы о получении QR-кода он отвечал фейками о коронавирусе, используя риторику антипрививочников.

В настоящее время бот функционирует в штатном режиме.

Ранее руководитель Сосновоборского отдела ЗАГС в Ленинградской области Виктория Обухова сообщила «Ридусу», что проблемы с регистрацией брака через сайт «Госуслуг» не позволили молодой паре из Санкт-Петербурга узаконить свои отношения. По данным представителя ЗАГСа, инцидент произошел 22 октября. Жених и невеста из Северной столицы не смогли записаться на регистрацию брака в один из городских ЗАГСов и поэтому решили оформить отношения официально в пригородном Сосновом бору, направив заявку через систему «Госуслуг». Но, когда молодожены явились в ЗАГС, работники сообщили им, что заявка не дошла до службы. Обнаружить ее в системе так и не удалось, скорее всего, из-за сбоя.