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Сайт «Госуслуг» подвергся беспрецедентной кибератаке

Георгий Самсонов
«Госуслуги».

«Госуслуги».

© Коллаж/Ridus.ru

Второй день подряд портал «Госуслуг» находится под беспрецедентной кибератакой, а ее главной мишенью стал чат-бот робот Макс.

Как сообщили в Минцифры, эта кибератака стала самой мощной за все время функционирования сайта.

«Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций», — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В результате служба информационной безопасности «Госуслуг» была переведена на усиленный режим работы.

В министерстве уточнили, что первая атака мощностью свыше 680 гигабит в секунду была зафиксирована накануне, а на следующий день в течение 20 минут некоторые пользователи испытывали сложности при входе на портал.

СМИ отмечали, что после сбоев некоторые пользователи «Госуслуг» столкнулись со странными ответами от чат-бота робота Макса. На вопросы о получении QR-кода он отвечал фейками о коронавирусе, используя риторику антипрививочников.

В настоящее время бот функционирует в штатном режиме.

Ранее руководитель Сосновоборского отдела ЗАГС в Ленинградской области Виктория Обухова сообщила «Ридусу», что проблемы с регистрацией брака через сайт «Госуслуг» не позволили молодой паре из Санкт-Петербурга узаконить свои отношения. По данным представителя ЗАГСа, инцидент произошел 22 октября. Жених и невеста из Северной столицы не смогли записаться на регистрацию брака в один из городских ЗАГСов и поэтому решили оформить отношения официально в пригородном Сосновом бору, направив заявку через систему «Госуслуг». Но, когда молодожены явились в ЗАГС, работники сообщили им, что заявка не дошла до службы. Обнаружить ее в системе так и не удалось, скорее всего, из-за сбоя.

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Комментарии (2)

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:11

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
    Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.

  • Small default
    Игорь Смирновсегодня, 23:13

    Здравствуйте. Прошу о помощи.

    Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
    Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

    Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

    Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

    Заранее большое человеческое спасибо.