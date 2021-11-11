В Шереметьево задержан двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова

Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова — 23-летнего Усмана Нурмагомедова, а также его друга Камала Идрисова, задержали в столичном аэропорту Шереметьево.

По предварительным данным, направляясь на автомобиле в аэропорт Махачкалы, они не остановились по требованию инспекторов ДПС. У воздушной гавани выставили ограждения, но друзья на черной Toyota Camry в итоге сбили сотрудника полиции и продолжили свой путь. При падении полицейский сильно ударился головой.

Задержали их уже по прилету в Москву.

Как передает «РИА Новости», в Управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО подтвердили, не называя имен, что двух мужчин, прилетевших из Махачкалы, действительно задержали в Шереметьево за наезд на полицейского. Год рождения обоих совпадает с данными из ориентировки — 1998-й.

Между тем Усман Нурмагомедов опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что находится в зале, а не в полиции. Как отмечает Baza, фото из спортзала, которые Усман Нурмагомедов выкладывает в Instagram, старые и сделаны в Махачкале.

Усман Нурмагомедов выступает в ММА. Недавно он вошел в тройку лучших легковесов Bellator.

За его машиной числится 22 неоплаченных штрафа — в том числе за езду по встречной полосе. Общая сумма неоплаченных штрафов составляет более 30 тысяч рублей. Большинство из них выписаны за превышение скорости.

Источник «РЕН ТВ» рассказал, что возле аэропорта в Каспийске был сбит полицейский 1982 года рождения. У него диагностировали ушибы головы, а также подозревают закрытую черепно-мозговую травму.