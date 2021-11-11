Хауген пригласили в Москву, чтобы «вместе подумать» о произволе Facebook

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин пригласил Френсис Хауген, которая до недавнего времени работала в Facebook специалистом по обработке и анализу данных, приехать в Россию, чтобы принять участие в публичной встрече с представителями нижней палаты парламента, руководителями отечественных цифровых платформ и IT-экспертами.

Госпожа Хауген прославилась на весь мир, когда дала интервью интервью телеканалу CBS. Френсис призналась, что именно она является тем самым информатором, стоящим за разоблачающими Facebook публикациями в газете The Wall Street Journal.



В частности, Хауген сказала, что передала журналистам копии секретных документов корпорации, где идет речь о негативном влиянии Facebook на мировое сообщество. В результате издание The Wall Street Journal опубликовало девять статей. В материалах подробно рассказывается, как алгоритмы Facebook провоцируют разжигание агрессии и ненависти среди пользователей, распространяют фейки о коронавирусе и вакцинации.

Досталось и социальной сети Instagram. Корпорация Facebook купила ее за 1 миллиард долларов в 2012 году. По мнению Хауген, Instagram наносит непоправимый ущерб психике и самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.

Разоблачения сильно ударили по репутации Facebook. В конце октября компания объявила о смене названия на Meta.

Россияне страдают от произвола IT-гигантов не меньше, чем люди в США и странах Европы, — отметил в интервью «Ридусу» Антон Горелкин. — Мы наблюдаем большой объем деструктивного контента, который удаляется лишь в том случае, если Роскомнадзор начинает предпринимать те или иные жесткие меры. Ситуацию, безусловно, нужно менять. И здесь очевидно, что наше цифровое законодательство нуждается в серьезной доработке. Поэтому я и решил пригласить Френсис Хауген в Москву. Было бы полезно послушать человека, который прекрасно знает внутреннюю кухню Facebook — одной из самых популярных социальных сетей.

Депутат предлагает Хауген «вместе подумать, как остановить произвол IT-гигантов, защитить персональные данные пользователей, свободу слова и право каждого человека на выбор».

«Кроме того, сотрудничество с иностранными экспертами позволит избежать повторения негативного опыта западных IT-корпорациями отечественными цифровыми компаниями. Например, в вопросах модерации контента и повышения прозрачности рекомендательных алгоритмов. Все это является серьезной проблемой Facebook, на что также указала Френсис Хауген», — заключил Антон Горелкин.