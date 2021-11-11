В Росстандарте отметили улучшение качества суррогатного топлива

Качество фальсифицированного топлива заметно улучшилось в России, заявил замглавы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов.

Выступая на форуме «Всемирный день качества в России», он отметил, что даже если сейчас и фиксируются нарушения, то это относительно незначительное превышение серы.

По его словам, даже суррогатное топливо стало более экологичным.

«При норме в десять миллиграмм на килограмм мы находим сейчас 50-70, раньше же это были тысячи миллиграмм на килограмм», — цитирует Кулешова газета «Известия».

Он заверил, что в ближайшие пару лет доля фальсифицированного топлива в России значительно снизится и практически будет сведена к нулю.

Кулешов добавил, что постепенно снижается и доля АЗС, нарушающих требования по качеству топлива. Сейчас их число составляет 6,5-7,5% от общего числа автозаправок в стране, приводит издание слова замглавы Росстандарта.

Как писал ранее «Ридус», Росстандарт установил, что 9% бензина и дизельного топлива, продаваемого в России, являются суррогатом. То есть на каждой двенадцатой заправке водителям предлагают некачественное топливо.

По итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок нарушения были зафиксированы в 39 случаях. В частности, выяснилось, что практически каждая пятая (19%) АЗС в России недоливает топливо.