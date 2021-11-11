В Госдуме сочли спорной идею введения новых штрафов для водителей

Проект введения штрафов для автолюбителей за ряд нарушений обладает спорными моментами, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что Минюст РФ подготовил новую редакцию КоАП с санкциями для водителей, которые планируется ужесточить. Так, штраф за стоянку вне специально отведенных «карманов» увеличится с 1 до 3 тысяч рублей, а за неоднократный отказ остановить машину во время преследования водителей могут начать штрафовать на 40 тысяч рублей вместо 500—800.

«За систематические нарушения предлагается также лишение прав… мы считаем, что это очень спорный момент, достаточно сегодня инструментов, достаточно дифференцированно подходить к вопросу привлечения к административной ответственности и жестче штрафовать, но не лишать прав по таким надуманным причинам», — сказал Нилов в интервью «РИА Новости».

По словам депутата от ЛДПР, еще один спорный вопрос касается тонировки. В настоящее время штраф за нарушение требований техрегламента составляет 500 рублей, но при этом водителей все чаще принуждают снимать тонировку на месте. Новые же санкции предусматривают штраф в размере трех тысяч рублей.

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«Если новая редакция КоАП предполагает за повторное управление транспортным средством с тонированными стеклами повышенный штраф, то сегодняшнее требование „сдирать“ тонировку на месте незаконно — власти сами себе противоречат», — объяснил парламентарий.

Между тем он одобрил предложение «обуздать» работу дорожных камер фиксации, заметив при этом, что данная мера не будет действенной, поскольку больше предназначена «это для отвлечения внимания».

Ранее в беседе с «Ридусом» лидер всероссийского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал предложение Минюста повысить в десять раз — с 500 до 5000 рублей — штраф за повторную езду с нечитаемыми номерами. Шкуматов отметил, что в условиях зимы на многих российских дорогах машина порой за несколько десятков километров покрывается коркой грязи так, что даже автомойка толком не помогает, и если инициатива Минюста будет принята, то пятитысячные штрафы в течение зимних месяцев можно будет взимать практически с каждого водителя.