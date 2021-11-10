«Слаженная вертикаль»: в ГД объяснили, зачем нужен закон о публичной власти

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева объяснила в интервью «Ридусу», почему она проголосовала в пользу принятия в первом чтении законопроекта о единой системе публичной власти.



«Закон о публичной власти очень важен, поскольку он является продолжением соответствующей конституционной поправки. Необходимость такого закона еще объясняется тем, что предыдущий законопроект, который регулировал публичную власть, много раз переделывался. В одну из статей этого документа было внесено порядка пятидесяти поправок. Поэтому нам, безусловно, необходим принципиально другой документ», — рассказала Цунаева.

Законопроект призван «выстроить единую вертикаль взаимодействия властей всех уровней», добавила депутат.

«О необходимости этого мы часто говорили в рамках моей работы в „Общероссийском народном фронте“. Мы активно мониторили реализацию национальных проектов. И не раз сталкивались с такой ситуацией, что выполнение задач нацпроектов тормозилось из-за недостатка слаженности в системе взаимодействия органов власти», — заключила Елена Цунаева.

Новый законопроект о публичной власти предполагает, что губернатор, отрешенный от должности по распоряжению президента России, не сможет баллотироваться на пост главы региона в течение пяти лет. Кроме того, главы регионов, согласно положениям документа, получат возможность занимать кресло высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. При этом определять количество сроков полномочий губернатора будут законодательные собрания регионов.

Также законопроект сохраняет действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона. А еще он закрепляет право федерального центра участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора.

Как ранее сообщил «Ридусу» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, принятый в первом чтении документ «гармонизирует и универсализирует» публичную власть в России.