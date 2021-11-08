СМИ: российского спортсмена задержали с наркотиками во Внуково

В столичном аэропорту Внуково задержан российский боец смешанных единоборств Салман Джамалдаев, являющийся чемпионом мира по шутбоксингу.

При нем были обнаружено наркотики.

По информации «РЕН ТВ», спортсмен собирался лететь в Грозный.

После приезда адвоката Джамалдаев будет допрошен.

Как отмечает телеканал, спортсмен побеждал на чемпионате России по панкратиону, на первенстве Юга РФ по грэпплингу, а также был чемпионом WFCA и ACB в полулегком весе.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили был признан виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Экспертиза показала, что спортсмен употреблял наркотики, в связи с чем он был пожизненно отстранен от выступлений за национальную сборную.

