Рейтинг британского премьера упал до минимума

С того момента, когда Борис Джонсон возглавил правительство Великобритании в 2019 году, его рейтинг рухнул до минимума.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством исследований Ipsos MORI.

Выяснилось, что 55% взрослого населения Британии не согласны с тем, что у Джонсона есть качества, необходимые для хорошего премьер-министра. При этом только 34% допускают наличие таких качеств у главы кабмина. Такой результат — самый низкий с июня 2019 года.

Однако опрос также показал, что у Лейбористской партии и ее лидера Кира Стармера еще нет достаточной популярности, чтобы победить на выборах. В то время как рейтинг Консервативной партии снизился с сентября на четыре процентных пункта и составил 35%, рейтинг Лейбористкой партии остался на прежнем уровне — 36%.

Между тем 62% респондентов заявили, что не удовлетворены действиями Джонсона. Это самый низкий его рейтинг с октября прошлого года.

Почти половина опрошенных (48%) убеждены, что правительство плохо справляется с пандемией коронавируса. Данный показатель превышает сентябрьский на 12 процентных пунктов.

В телефонном опросе, проводившемся с 29 октября по 4 ноября, приняли участие 1007 британцев в возрасте старше 18 лет.

Как писал ранее «Ридус», в июле британский премьер позволил себе неуместную шутку в адрес пожилых людей, скончавшихся от COVID-19.



Также сообщалось, что Джонсон и другие высокопоставленные члены правительства нарушили рекомендации по безопасности, использовав личные телефоны для рабочих контактов.