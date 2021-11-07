Китай поставит Белоруссии 2,6 млн доз вакцины от коронавируса

В самое ближайшее время Китай осуществит поставку в Белоруссию крупной партии вакцины от COVID-19.

Как сообщил в эфире СТВ командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович, 9 ноября в Китай будет направлен самолет, который доставит из этой страны 2,6 млн доз препарата от коронавируса и 1,1 млн шприцев.

Он добавил, что всего из КНР будет доставлено около 28 тонн груза.

Ранее Китай поставил Белоруссии две партии вакцины: 300 тысяч доз в мае и 1,5 млн доз в сентябре, отмечает ТАСС.

Напомним, Белоруссия стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V». Позднее в республике было налажено совместное производство этой вакцины.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал предприятию «Белмедпрепараты» технологию производства «Спутника V», предоставил необходимый биологический материал, а также помог с закупкой оборудования и сырья. Сообщалось, что выпуск препарата в Белоруссии позволит полностью обеспечить потребность соседнего государства в вакцине против коронавируса.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о разработке в стране собственной вакцины против коронавируса. Ее планируют запустить в оборот в 2023 году.