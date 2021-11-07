В Госдуме объяснили, почему Украина скоро надоест Евросоюзу

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал высказывание киевского политолога Андрея Головачева, заявившего, что с прекращением транзита газа ЕС забудет об Украине.

По мнению парламентария, Украина надоест Евросоюзу, поскольку постоянно платить за ее проблемы с газом — дорого и неблагодарно.

Морозов отметил, что Киев осознает все риски, однако действовать будет по-своему особенному плану.

«Они питают иллюзии, что эта их русофобия — их самоценность в качестве антироссийского плацдарма в Европе будет европейцам дороже, чем газ и нормальные отношения с Россией», — объяснил депутат в беседе с ФАН.

По его словам, украинские власти продолжают верить в миф о том, что они будут дороги европейцам при любых условиях и даже тогда, когда европейцам это будет не выгодно.

«Мне кажется, что вот здесь как раз расчет и ошибочный. Поэтому с ушами у них все в порядке, а вот с головой — не очень хорошо», — заключил Морозов.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил на саммите Украина — ЕС в Киеве, что контракт на поставку газа в обход Украины, который заключен между российским «Газпромом» и Венгрией, не нарушает европейское законодательство.

Газ в Евросоюзе © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Между тем в Киеве раскритиковали решение Будапешта, так как оно «наносит ущерб» двусторонним украино-венгерским отношениям.

«Ридус» также писал о том, что на фоне топливного кризиса в Европе и рекордного роста цен на газ представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа через Украину.

Напомним, контракт «Газпрома» с Украиной на транзит газа будет действовать до 2024 года. Однако после запуска «Северного потока — 2» Россия начнет прямые поставки природного топлива в Германию.