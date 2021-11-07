Мошенники стали обманывать москвичей на дорогах с помощью детей

В столице объявились мошенники, использующие маленьких детей для выманивания денег у наивных москвичей.

Жительница Москвы, ставшая свидетелем такого рода мошенничества, поделилась своим опытом на странице в Facebook.

По ее словам, она ехала в такси и увидела на мосту мужчину, стоявшего с поднятой рукой рядом с машиной, в которой находился маленький ребенок. Таксист объяснил женщине, что это новый вид мошенничества. Он рассказал, что аферисты останавливают автомобилистов и просят дать на бензин хотя бы 200−300 рублей, так как топливо у них внезапно закончилось, а в машине находится ребенок, который очень устал и хочет есть.

«И люди дают деньги, даже не задумываясь, где он на мосту заправится», — написала москвичка.

Она уточнила, что мошенники стоят в определенных местах, а всех их жертв трогает история с уставшим ребенком. «Критическое мышление отключается напрочь», — резюмировала женщина.

Пользователи Сети подтвердили, что уже сталкивались с подобным видом мошенничества на московских дорогах.

Ранее заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин рассказал о новой схеме обмана водителей на дорогах. Он объяснил, что аферисты «замечают» неисправность в автомобиле жертвы и предлагают свою помощь в обмен на деньги.