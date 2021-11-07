Житель Забайкалья купил дом начала XIX века и разобрал его на дрова

Неожиданное применение нашел деревянному дому 1807 года постройки его новый владелец.

Купив дом, относящийся к памятникам культурного наследия, житель села Калинино Нерчинского района Забайкальского края частично разобрал его на дрова.

Об этом сообщила руководитель регионального центра охраны и сохранения объектов культурного наследия Ольга Ян-Мина.

По ее словам, отправленный в Калинино специалист выяснил, что собственник купил дом на дрова и уже разобрал пол и одну стену в сенях.

«Мы это зафиксировали, предупредили нового и прежнего собственников. И отправили заявление в полицию», — рассказала Ян-Мина изданию «Чита.Ру».

Она подчеркнула, что этот дом является одним из самых старинных домов в Забайкалье.

Дом 1807 года постройки © Заместитель директора по научно-методической работе Нерчинского краеведческого музея Александр Литвинцев

В свою очередь замруководителя государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Владимир Нестеренко заявил, что собственник дома будет привлечен к административной или уголовной ответственности в зависимости от причиненного ущерба.

Комментируя эту новость, пользователи Сети стали состязаться в остроумии.

По информации «Энциклопедии Забайкалья», сельский дом в Калинино является памятником жилой архитектуры начала XIX века и самым ранним образцом сельской архитектуры в Забайкалье.

В 2017 году этот дом планировали использовать как жилье.