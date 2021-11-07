Житель Забайкалья купил дом начала XIX века и разобрал его на дрова
- 07 ноября 2021, 19:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Неожиданное применение нашел деревянному дому 1807 года постройки его новый владелец.
Купив дом, относящийся к памятникам культурного наследия, житель села Калинино Нерчинского района Забайкальского края частично разобрал его на дрова.
Об этом сообщила руководитель регионального центра охраны и сохранения объектов культурного наследия Ольга Ян-Мина.
По ее словам, отправленный в Калинино специалист выяснил, что собственник купил дом на дрова и уже разобрал пол и одну стену в сенях.
«Мы это зафиксировали, предупредили нового и прежнего собственников. И отправили заявление в полицию», — рассказала Ян-Мина изданию «Чита.Ру».
Она подчеркнула, что этот дом является одним из самых старинных домов в Забайкалье.
Дом 1807 года постройки © Заместитель директора по научно-методической работе Нерчинского краеведческого музея Александр Литвинцев
В свою очередь замруководителя государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Владимир Нестеренко заявил, что собственник дома будет привлечен к административной или уголовной ответственности в зависимости от причиненного ущерба.
Комментируя эту новость, пользователи Сети стали состязаться в остроумии.
По информации «Энциклопедии Забайкалья», сельский дом в Калинино является памятником жилой архитектуры начала XIX века и самым ранним образцом сельской архитектуры в Забайкалье.
В 2017 году этот дом планировали использовать как жилье.
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