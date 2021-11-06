«Галатасарай» подал протест в УЕФА на результат матча с «Локомотивом»

Стамбульский «Галатасарай» опротестовал результат матча группового этапа Лиги Европы с московским «Локомотивом».

Состоявшаяся 4 ноября в Стамбуле игра завершилась вничью со счетом 1:1.

В конце матча защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов получил от швейцарского арбитра Сандо Шерера две желтые карточки, но при этом не был удален с поля.

«Подали в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в матче с „Локомотивом“ или о переигровке, если наш запрос не будет принят», — говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба в Twitter.

Напомним, на 92-й минуте встречи Живоглядов нарушил правила и был наказан за это желтой карточкой. Почти сразу же на поле началась потасовка, за участие в которой футболист «Локомотива» получил еще один «горчичник», При этом первую карточку судья не успел зафиксировать, из-за чего не показал Живоглядову красную карточку и оставил его на поле.

После четырех туров «Галатасарай» занимает первое место в группе Е, а «Локомотив» — последнее.