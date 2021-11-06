Блогер заявила, что мужчины должны сдавать экзамен на готовность к браку

Блогер и рэпер Айза Анохина прокомментировала предложение ввести в России обязательный экзамен на готовность к браку, который позволит сократить число разводов.

При этом сдавать его придется женщинам, и тем, кто не пройдут тест, не разрешат выходить замуж.

С таким предложением обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину психолог Филипп Литвиненко.

В беседе с «360» он рассказал, что написал петицию из-за проблем, с которыми сталкивается при работе с женщинами.

Анохина же считает, что такой тест должны сдавать мужчины, поскольку именно они больше всего не готовы к браку.

«Как человек, который был в браке долгое время, и как человек, который наблюдает за браками моих друзей, которые распадаются, я могу сказать: там не готовы не женщины, а мужчины. Поэтому экзамен должен сдавать мужчина, а не женщина», — отметила она в интервью телеканалу.

Блогер подчеркнула, что женщины намного легче переносят семейную жизнь, чем мужчины. По ее словам, в женщине это заложено природой, особенно, когда она рожает ребенка. А вот мужчины не готовы к такой ответственности, убеждена Анохина.

По ее мнению, перед заключением брака мужчинам необходимо пройти курсы адаптации к семейной жизни и больше узнать о строении женского тела, чтобы они не обесценивали проблемы противоположного пола.

Как писал ранее «Ридус», Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) опубликовала результаты исследования, выявившего группу российских семей, которые оказались на порядок прочнее остальных. Проанализировав данные по кредитным платежам, эксперты НАПКА пришли к выводу, что самые крепкие супружеские пары в стране — ипотечные заемщики. Доля разводов среди них оказалась намного меньше, чем в среднем по России.