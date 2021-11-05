Костюкевич призвал депутатов потратить выходные на помощь нуждающимся

Депутат Государственной Думы Игорь Кастюкевич предложил чиновникам и депутатам не тратить выходные дни на отдых, а присоединиться к волонтерам, которые поддерживают в регионах нуждающихся рамках акции взаимопомощи #МыВместе.

Сам Кастюкевич сейчас занимается доставкой горячего питания волонтерам в Воронежской области. По словам депутата, работается ему «достаточно жарко и сложно».

«Думаю, что было бы не плохо если бы в волонтерской деятельности в выходные дни принимали участие чиновники и депутаты самого высокого ранга. У них и опыта больше, и административный ресурс серьезный за спиной, — отметил Игорь Кастюкевич.

Главное в решении любых вопросов, связанных с поддержкой волонтерства, это скорость. В начале недели мы обозначили те проблемы, которые есть и уже большинство из них решены. Есть бесплатный проезд, организована доставка питания. Благодаря включению в волонтерское движение спортивных и общественных организаций, количество автоволонтеров растет, — добавил парламентарий.

Напомним, что в связи с ухудшением коронавирусной ситуации в стране было принято решение о возобновлении работы волонтерских штабов #МыВместе. Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» присоединились к добровольцам и активно помогают инвалидам и пожилым людям, организовывая доставку им на дом продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости.