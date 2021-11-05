В муниципальных выборах в Бурятии и Приморье участвует только одна партия

В предстоящее воскресение в Республике Бурятия и Приморском крае пройдут муниципальные выборы. В избирательных гонках принимают участие самовыдвиженцы и одна-единственная партия — «Единая Россия».

В Бурятии изберут депутатов сельских поселений Баргузинское и Туран, а также Северомуйского городского поселения. За победу в первой кампании поборются пять кандидатов от «Единой России» и два самовыдвиженца, во второй — два кандидата от «Единой России» и два самовыдвиженца, в третьей — 15 самовыдвиженцев.



В день голосования на участках будут соблюдаться необходимые меры санитарной безопасности. Проблем, жалоб и нарушений на стадии агитации и регистрации не было, — рассказала ассоциации «Независимый общественный мониторинг» заместитель председателя региональной Общественной палаты Татьяна Думнова.

В Приморском крае состоятся дополнительные выборы депутатов муниципального комитета Руновского сельского поселения Кировского муниципального района. В них примут участие три кандидата от партии «Единая Россия» и два самовыдвиженца.

«При входе на участок граждане смогут получить маски, перчатки, можно будет воспользоваться санитайзером. Избирателям будут выдавать ручки», — подчеркнул член Общественной палаты Приморского края Валентин Лабонин.