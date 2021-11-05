Володин рассказал, какой должна быть идеальная оппозиция

Парламентская оппозиция «должна быть конструктивной». Только в этом случае она сможет внести свой вклад в развитие государства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью изданию Znak.com.

Деструктивные политические силы ориентированы на прямо противоположное — на усиление влияния зарубежных стран и рост напряженности внутри общества. Все это подрывает основы государственности. Если посмотреть на законодательство стран, обладающих реальным суверенитетом, а их немного — менее 10, то увидите, что там сделано все, чтобы не допустить деструктивные силы в политику, — отметил Володин.

Политик добавил, что каждый, кому посчастливилось избраться в Госдуму, является представителем народа во власти, поскольку полномочиями депутатов наделяют обычные граждане, голосуя на выборах за тех или иных кандидатов. Таким образом, депутаты обязаны эффективно работать в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению взятых на себя обязательств.

Ранее Вячеслав Володин призвал россиян сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы на развитие страны, а не на ее ослабление. В противном случае, считает Володин, на жизнь в России будут влиять «другие государства».