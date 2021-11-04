Хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация на четыре года за допинг

WADA может дисквалифицировать на четыре года нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Тот еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную, говорится в письме WADA, которое несколько дней назад получил спортсмен.

«Игроку предложили признаться в этом, тогда он получил бы два года дисквалификации вместо четырех», — сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи Ничушкин играл в составе сборной России.

Штаб-квартира WADA © instagram.com

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассмотрением дела о положительной допинг-пробе хоккеиста сейчас занимается Международная федерация хоккея (IIHF).

По информации портала Чемпионат.com, допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней был обнаружен тестостерон.