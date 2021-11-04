Застрявший во Внуково гражданин Йемена повторяет судьбу героя «Терминала»

Гражданин Йемена застрял в московском аэропорту Внуково, не имея возможности въехать на территорию РФ или вернуться на родину.

С 29 октября 24-летний Али находится в транзитной зоне воздушной гавани без документов и денег.

В интервью Mash он рассказал, что приехал в Россию в 2018 году, поскольку не мог оставаться в Йемене из-за гражданской войны.

Поскольку этим летом срок визы истекал, ему предложили ненадолго выехать за рубеж, чтобы обновить документы, и вернуться. После того как не получилось это сделать в Абхазии, Али оформил Fan ID на матч чемпионата Европы по футболу, который проходил в Петербурге, чтобы заняться визой в России. Однако с ее оформлением он не успел, так как срок действия Fan ID закончился.

Тогда Али отправился в Турцию, но там его отправили обратно, заявив, что его документы недействительны.

В результате молодой человек застрял во Внуково с закрытой транзитной визой. Без нее он может отправиться, например, на Гаити, но, по его словам, пограничники забрали паспорт и пока не отдают, пишет паблик.

За помощью Али обратился к волонтерам «Альтернативы» и надеется не повторить судьбу героя Тома Хэнкса в фильме Стивена Спилберга «Терминал».

Как писал ранее «Ридус», судьбу этого персонажа повторил в индонезийском аэропорту гражданин РФ Денис Салтанов. Он был признан неплатежеспособным властями Малайзии, куда прилетел с женой ранее, и после, депортирован в столицу Индонезии Джакарту (его жена — гражданка этой страны), где дальше паспортного контроля его не пустили, мотивировав это правилами, запрещающими въезд граждан, депортированных из других стран.