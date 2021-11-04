Посольство РФ сообщило о задержании в Дании российского судна

В Дании было задержано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», сообщает посольство РФ.

Инцидент произошел 1 ноября.

Судно задержали при бункеровке на рейде порта Скаген. Судовые документы были изъяты.

«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», — приводит ТАСС сообщение посольства.

Уточняется, что судно используется Институтом океанологии им. П. П. Ширшова в научных целях. На борту находятся 38 членов экипажа и 23 ученых.

Копии судебных решений, на основании которых произведено задержание, дипмиссия передала в МИД РФ.

По данным источника газеты «Известия», задержание может быть связано с задолженностью фрахтователю, которая числится за кораблем. Дело в том, что примерно в течение 10 лет Институт океанологии сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition, которая впоследствии обанкротилась и перестала платить фрахтователю за топливо и солярку.



Ранее сообщалось, что в японском городе Саппоро было задержано российское судно «Амур». Задержание произошло 26 мая после того, как «Амур» столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате столкновения японское судно перевернулось. Три японских рыбака погибли, не приходя в сознание, пятеро японцев были спасены российскими моряками.