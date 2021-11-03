Россия сегодня является «транслятором позитивного опыта» в сфере цифрового регулирования. Такое мнение высказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в ходе круглого стола «Социальное измерение цифрового мира: глобальный взгляд», который прошел в рамках итогового форума «Сообщество» в Москве.

Так, по словам Мизулиной, Россия стала первым государством, которое использовала замедление трафика для IT-платформ, уличенных в распространении опасного контента.

Платформа Twitter, чей трафик был замедлен, удалила достаточно в короткое время запрещённый контент. Это был первый опыт, и он дал позитивные итоги, — заявила Екатерина Мизулина.

Похожее мнение выразил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию цифрового сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он отметил, что у России есть «не только множество интересных законодательных новелл, которыми запросто могут воспользоваться иностранные партнеры, но и опыт общественного обсуждения тех или иных законопроектов, касающихся IT-отрасли».

«При этом, по целому ряду направлений мы действительно идем с опережением и можем являться маяком», — подчеркнул Малькевич.

Директор по развитию ПАО «Ростелеком» Леонид Новожилов в свою очередь рассказал о важности достижения некоего «баланса» между «удобством онлайн-площадок» и «необходимостью делиться личными данными».

Пользователи хотят, чтобы цифровые сервисы были удобные, но при этом они должны предоставлять персональные данные. И здесь, я считаю, нужно достичь баланса, который выражается, как правило, в надежном обеспечении безопасности каждого интернет-пользователя. В решении этой задачи должно участвовать не только государство, но и бизнес. При этом далеко не все бизнесы являются партнерами населения, иногда они думают только о коммерции, — подчеркнул Новожилов.

«У граждан должна быть возможность контролировать свои персональные данные на законодательном уровне», — заключил директор департамента исследовательских работ Социально-экономического совета Испании Луис Сауто.

