В СК восстановят обстоятельства охоты, в которой мог участвовать Рашкин

Уголовное дело о незаконной охоте, в которой предположительно участвовал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в ближайшее время следователи «детально восстановят обстоятельства незаконной охоты».

«Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились подозреваемые, признаны вещественными доказательствами и направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи», — приводит слова Петренко ТАСС.

Депутат Рашкин был задержан в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области инспекторами местного комитета охотхозяйства и полицейскими. В багажнике его автомобиля правоохранители обнаружили разделанную тушу лося. Оружия у Рашкина при себе не было. По словам депутата, он нашел тушу в лесу.

Позднее в Сети появилась петиция саратовских зоозащитников с требованием лишить Валерия Рашкина думского мандата и исключить его из рядов коммунистов.

В свою очередь, глава общественного совета Минприроды Александр Закондырин призвал Рашкина самостоятельно сложить с себя полномочия парламентария.