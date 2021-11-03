В СК восстановят обстоятельства охоты, в которой мог участвовать Рашкин
- 03 ноября 2021, 12:51
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Уголовное дело о незаконной охоте, в которой предположительно участвовал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в ближайшее время следователи «детально восстановят обстоятельства незаконной охоты».
«Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились подозреваемые, признаны вещественными доказательствами и направлены для проведения судебных экспертиз. Исследуются видеозаписи», — приводит слова Петренко ТАСС.
Депутат Рашкин был задержан в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области инспекторами местного комитета охотхозяйства и полицейскими. В багажнике его автомобиля правоохранители обнаружили разделанную тушу лося. Оружия у Рашкина при себе не было. По словам депутата, он нашел тушу в лесу.
Позднее в Сети появилась петиция саратовских зоозащитников с требованием лишить Валерия Рашкина думского мандата и исключить его из рядов коммунистов.
В свою очередь, глава общественного совета Минприроды Александр Закондырин призвал Рашкина самостоятельно сложить с себя полномочия парламентария.
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