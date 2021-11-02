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Путин направил приветственную телеграмму участникам форума «Сообщество»

Эдуард Футурье

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам итогового форума активных граждан «Сообщество», который проводит Общественная палата РФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в этом году, несмотря на неблагоприятную ситуацию с распространением коронавируса, мероприятие «собрало большую аудиторию». По словам Путина, в центре повестки форума — вопросы развития волонтерского движения.

«Сейчас очень важно объединить усилия общественных организаций, направленных на поддержку медицинских работников и граждан, которые оказались в сложной ситуации, столкнувшись с последствиями опасной пандемии», — подчеркнул президент.

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