Путин направил приветственную телеграмму участникам форума «Сообщество»

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам итогового форума активных граждан «Сообщество», который проводит Общественная палата РФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в этом году, несмотря на неблагоприятную ситуацию с распространением коронавируса, мероприятие «собрало большую аудиторию». По словам Путина, в центре повестки форума — вопросы развития волонтерского движения.

«Сейчас очень важно объединить усилия общественных организаций, направленных на поддержку медицинских работников и граждан, которые оказались в сложной ситуации, столкнувшись с последствиями опасной пандемии», — подчеркнул президент.