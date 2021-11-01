Трое приезжих из Узбекистана избили жителя Одинцово за замечание

В Одинцово трое мигрантов из Узбекистана, среди которых оказалась женщина, избили мужчину, сделавшего им замечание из-за шума.

Инцидент произошел 31 октября около 21:00.

Пострадавшим оказался правозащитник Андрей Косяков. Он написал заявление в полицию.

Как сообщил источник «360», в настоящее время мужчина находится в больнице, у него сломан нос.

По имеющейся у телеканала информации, на Косякова напали мигранты, проживающие в ЖК «Гусарская баллада» по адресу Можайское шоссе, 4. Жильцы дома часто жаловались на шум из квартиры, которую снимали приезжие из Узбекистана.

Косяков рассказал «Одинцово-ИНФО», что не знает, почему на него напали. Он только может предположить, что кто-то поделился с мигрантами информацией из чата жильцов, где они обсуждали поведение приезжих и возможности их урезонить.

«До этого они всякие гадости творили. То что-нибудь в лифте напишут про меня, то испачкают экскрементами стены на моем этаже, то еще что-нибудь сделают. Сейчас, видимо, не понравилось, что мы обсуждаем установку камер», — объяснил правозащитник.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что для каждого трудового мигранта из ближнего зарубежья, въезжающего в страну, нужно ввести геномную регистрацию. По его словам, российское миграционное законодательство необходимо кодифицировать. Это связано с тем, что в последнее время в России увеличилось количество преступлений, связанных с противоправными действиями мигрантов. Бастрыкин убежден, что нарастание агрессии связано с тем, что работодатели организуют социально-бытовые условия для мигрантов ненадлежащим образом.

«Ридус» также информировал о планах российского правительства до конца года разрешить въезд в страну 398 тысячам рабочих-мигрантов. Это рекорд за 25 лет.

