Врач предупредила, что соленое может быть вреднее сладкого

Продукты с высоким содержанием соли могут наносить гораздо больший вред здоровью, чем избыток сладкого, считает руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины», кардиолог Наталья Карамнова.

Сославшись на исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, она отметила, что первой причиной, связанной с факторами питания и сокращающей продолжительность жизни, является избыточное потребление соли.

«Соль влияет на повышение артериального давления, и это создает риск инфаркта и инсульта», — сказала Карамнова в беседе с kp.ru.

Она добавила, что для баланса вкуса производитель добавляет соль в большинство готовых сладостей, а это сочетание наиболее вредно. Так как сахар выступает проводником соли, наиболее сильно от этого страдают сосуды и печень, подчеркнула кардиолог.

Соленые продукты © visualhunt

По ее словам, много соли содержится в колбасах, консервах и консервированных овощах, но при этом не стоит отказываться от консервов. Главное, чтобы продукты были качественными, а жидкость из них необходимо сливать, сказала эксперт в интервью изданию.

Карамнова также рекомендовала не солить овощные салаты, поскольку их можно спрыснуть лимонным соком и добавить паприку.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что процесс старения ускоряет та пища, которая содержит избыточное количество сахара, соли и «неправильных жиров».