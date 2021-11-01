Назван размер штрафа за передачу личного QR-кода другим лицам

Административная ответственность и штраф в размере 5000 рублей грозит за передачу личного QR-кода другим людям, сообщил директор юридической компании «Юсуфов групп» Асад Юсуфов.

Он уточнил, что оштрафованы на эту сумму будут как владелец документа, так и получатель.

«Если выяснится, что передача была добровольной, то хозяина и получателя будет ждать административный штраф в размере 5000 рублей», — объяснил Асад Юсуфов в беседе с URA.RU.

При этом он отметил, что протокол о таком нарушении могут составлять только сотрудники правоохранительных органов. «Охрана имеет право только зафиксировать сам факт нарушения и вызвать полицию», — пояснил юрист.

По его словам, сотрудник полиции должен составить протокол об административном правонарушении, а также опросить предъявителя QR-кода и того, на кого он зарегистрирован.

QR-код © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Так как многие делают скриншоты со своих QR-кодов и распространяют среди знакомых и близких, то тут нужно будет понять, был ли документ взят помимо воли или нет», — подчеркнул Юсуфов.

В свою очередь медицинский юрист Иван Печерей обратил внимание, что за использование чужого сертификата в общественных местах может грозить даже уголовная ответственностью. «Вина будет лежать на том лице, который использует поддельный QR-код, и если факт будет установлен, то это может стать основанием даже для привлечения к уголовной ответственности, то есть человеку может грозить реальное решение свободы», — сказал он в интервью изданию. Печерей пояснил, что использование заведомо подложного документа является правонарушением, которое может квалифицироваться как преступление.

Как писал ранее «Ридус», в Москве было возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода, свидетельствующего об отсутствии COVID-19.

Еще в мае мошенники начали продавать в даркнете фейковые QR-коды, которые дают право беспрепятственного посещения ресторанов и кафе, за сумму около 11 тысяч рублей.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, в том числе в виде QR-кода, можно получить уголовную судимость и до года лишения свободы, а за использование — до двух лет тюрьмы.