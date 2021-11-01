Опрос показал, что половина россиян устроились на работу по блату
- 01 ноября 2021, 19:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время пандемии коронавируса многим россиянам пришлось менять работу по разным причинам. Кто-то стал искать удаленку, а у кого-то появилась возможность переехать в другой город или даже сменить специализацию.
По результатам проведенного kp.ru опроса выяснилось, какой из поисков работы оказался наиболее оптимальным.
Оказалось, что 50% респондентов смогли найти работу благодаря связям. То есть они трудоустроились по блату или по рекомендации друзей.
По объявлению или через кадровое агентство нашли работу 23% опрошенных. По их словам, они мониторили открытые вакансии сами, отправляли резюме и обращались за помощью специалистов.
Не пришлось искать работу 14% респондентов, так как работодатели сами «охотились» за ними.
Еще 7% опрошенных рассказали, что после учебы отправились на стажировку, а там им уже предложили постоянную работу.
В центре занятости населения помогли найти работу 6% участников опроса. В нем приняли участие пять тысяч человек.
Как писал ранее «Ридус», на поиски работы россияне в среднем тратят около семи месяцев. Об этом говорят результаты опроса аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Исследование показало, что дольше всего ищут новую работу на Северном Кавказе, а быстрее всего находят ее в Северо-Западном федеральном округе и в Центральной России.
При другом опросе выяснилось, что искать новое место работы, не уволившись с прежнего, приходилось 68% россиян. При этом половина из них сообщала об этом нынешнему руководству.
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