Опрос показал, что половина россиян устроились на работу по блату

Во время пандемии коронавируса многим россиянам пришлось менять работу по разным причинам. Кто-то стал искать удаленку, а у кого-то появилась возможность переехать в другой город или даже сменить специализацию.

По результатам проведенного kp.ru опроса выяснилось, какой из поисков работы оказался наиболее оптимальным.

Оказалось, что 50% респондентов смогли найти работу благодаря связям. То есть они трудоустроились по блату или по рекомендации друзей.

По объявлению или через кадровое агентство нашли работу 23% опрошенных. По их словам, они мониторили открытые вакансии сами, отправляли резюме и обращались за помощью специалистов.

Не пришлось искать работу 14% респондентов, так как работодатели сами «охотились» за ними.

© Игорь Ставцев / Коллаж / Ridus.ru

Еще 7% опрошенных рассказали, что после учебы отправились на стажировку, а там им уже предложили постоянную работу.

В центре занятости населения помогли найти работу 6% участников опроса. В нем приняли участие пять тысяч человек.

Как писал ранее «Ридус», на поиски работы россияне в среднем тратят около семи месяцев. Об этом говорят результаты опроса аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Исследование показало, что дольше всего ищут новую работу на Северном Кавказе, а быстрее всего находят ее в Северо-Западном федеральном округе и в Центральной России.

При другом опросе выяснилось, что искать новое место работы, не уволившись с прежнего, приходилось 68% россиян. При этом половина из них сообщала об этом нынешнему руководству.