Мишустин назвал число лечащихся на дому больных COVID-19

Правительство РФ направило дополнительное финансирование на закупку лекарств для больных коронавирусом, которые проходят лечение в домашних условиях.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что эта сумма составляет почти 11 млрд рублей.

«За счет них нужными препаратами будут обеспечены около двух миллионов человек», — приводит «Интерфакс» слова Мишустина, сказанные на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава кабмина напомнил, что по решению президента РФ Владимира Путина медикаменты для больных COVID-19 должны предоставляться бесплатно.

При этом премьер обратил внимание на то, что очень много людей тяжело переносят болезнь и получают помощь в больницах. «Из-за роста госпитализации увеличилась и потребность в кислороде», — добавил он, отметив, что такая ситуация сложилась в 50 регионах страны.

Больница © pixabay.com

Мишустин пообещал выделить более 5 млрд рублей на закупку концентрата кислорода российского производства с высокой производительностью — свыше тысячи литров в минуту. Он подчеркнул, что их доставка и установка будет также оплачена за счет бюджета.

Председатель правительства поручил Минздраву как можно скорее заключить соглашения с регионами на предоставление трансфертов, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах.

Как сообщал «Ридус», в одной из больниц Железногорска (Красноярский край) вместо медоборудования используют бутылки из-под минералки для подачи кислорода пациентам. Ранее похожая ситуация сложилась в другом учреждении региона, и тогда это объяснили нехваткой банок с увлажненным кислородом, из-за чего персоналу отделения пришлось самостоятельно изготовить аналоги.