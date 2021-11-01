В Новокузнецке обнаружили нелегальный дом престарелых

В одной из квартир Новокузнецка оказался подпольный дом престарелых.

Местные жители сообщили, что туда привозят дедушек и бабушек, а вывозят покойников.

По словам одной из жительниц многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе города, так называемый дом престарелых начал работать в одной из квартир 5 октября.

«Да, типа, дом престарелых. Машины привозят людей, бабушку под ручки заводили две девушки», — рассказала она в беседе с «360».

Женщина утверждает, что в эту четырехкомнатную квартиру уже несколько раз приезжала полиция, а потом подъезжал катафалк и увозил тела в черных мешках. Всего, по ее подсчетам, увезли шесть покойников.

«Где это было видано: бабушек, дедушек привозят, а потом выносят покойников», — подтвердила ее слова другая жительница дома.

Пожилая женщина © pixabay.com

Она добавила, что старший по дому не знает, кто живет в этой квартире. «Именно возня: возят, возят — наверно, переодевают, переворачивают. Может, перекладывают их. Сказать, что кто-то кричит, ругается — вообще такого не было», — вспомнает женщина о звуках, доносившихся из той квартиры.

При этом ее насторожило отсутствие разговоров и звука работающего телевизора. Поначалу ей даже показалось, что люди приехали и заболели, ведь сейчас же пандемия.

Региональное СУ СК РФ уже приступило к доследственной проверке по факту появившихся в СМИ сообщений. «В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию», — сообщается на сайте ведомства.

Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях это учреждение функционирует в квартире многоэтажного жилого дома. СК также установит причины смерти пожилых постояльцев и даст юридическую оценку действиям персонала.