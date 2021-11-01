Путин прокомментировал появление корабля США в Черном море

Выступая на военном совещании в Сочи, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать системы воздушно-космической обороны.

По его словам, это напрямую связано с разработкой на Западе перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками.

Глава государства отметил, что такая задача продиктована и общей военно-политической обстановкой, в том числе растущей интенсивностью полетов авиации НАТО вблизи России и появлением в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием.

«Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.

В ходе совещания российский лидер подчеркнул, что от боеготовности ВКС России зависит поддержание стратегического паритета, который некоторые страны пытаются сломать, в том числе с помощью развертывания глобальной ПВО в непосредственной близости от российских границ.

«Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», — предупредил президент РФ.

Он также заверил, что система предупреждения о ракетном нападении работает четко. По его словам, обновленная система российской ПВО должна обнаруживать гиперзвуковые и баллистические ракеты всех типов и уничтожать их на всей траектории полета.

Кроме того, Путин сообщил, что за четыре года Россия получила 25 систем ПВО С-400 и более 70 истребителей, ВМФ РФ получил 49 новых кораблей и катеров, а к 2027 году в ВМФ РФ будет насчитываться 70% новых вооружений. Скоро вооруженные силы страны пополнит первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500, добавил он.

Также президент призвал быстрее развивать морскую авиацию с перспективными летательными аппаратами и средствами поражения.