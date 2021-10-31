СМИ: США и Россия проводят закрытые переговоры по кибербезопасности

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер возглавляет с американской стороны переговоры по кибербезопасности, которые в закрытом формате проводят Вашингтон и Москва.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

«Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер была привлечена к серии онлайн-переговоров со своим коллегой в Кремле, об этих переговорах широко не сообщалось», — пишет газета.

Издание уточняет, что несколько недель назад США передали имена и другие детали о нескольких хакерах, которые предпринимают активные атаки на Америку.

«Теперь, по словам одного официального лица, в США ждут и наблюдают, приведет ли эта информация к арестам», — говорится в публикации.

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Кроме того, отмечается, что Вашингтон и Москва также ведут «диалог по контролю над вооружениями, самый глубокий за многие годы». Переговоры пока не дали существенного результата, однако позволяют следить за тем, чтобы напряженность между двумя странами не вышла из-под контроля, обращает внимание NYT.

Как писал ранее «Ридус», согласно докладу компании Microsoft по кибербезопасности, более половины всех кибератак в мире приходится на Россию. Изучив период с июля 2020 года по 30 июня 2021-го, аналитики пришли к выводу, что Россия стоит за 58% совершенных при поддержке государств кибератак. При этом подсчеты проводились на основе собственных данных Microsoft о кибератаках в мире.

Также сообщалось, что в России появится сервис для поиска киберпреступников. Его предложат правоохранительным органам и службам безопасности коммерческих компаний. Для анализа информации платформа будет использовать данные из открытых источников.

