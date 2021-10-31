Илон Маск готов продать акции Tesla ради борьбы с мировым голодом

Американский бизнесмен Илон Маск выразил готовность продать акции своей компании Tesla, если это потребуется для решения проблемы голода на планете.

Об этом он сообщил в Twitter в ответ на слова главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли.

Тот поздравил Маска с первым местом в списке богатейших людей мира и обратился к нему со следующим предложением: «Чтобы отпраздновать это событие, я предлагаю вам шанс, представляющийся лишь раз в жизни: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за 6,6 млрд долларов».

Бизли напомнил, что Маск заработал на росте акций своих компаний 6 млрд долларов всего за сутки. «Это ровно столько, сколько нам нужно для предотвращения катастрофы», — объяснил глава ВПП.

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Маск в свою очередь пообещал немедленно продать акции Tesla, если ВПП объяснит, как именно 6 млрд долларов помогут справиться с мировым голодом. При этом предприниматель обратил внимание, что отчетность должна вестись в открытых источниках, «чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства».

Как писал ранее «Ридус», в декабре прошлого года Бизли указал на то, что тяжелейший за последние 75 лет гуманитарный кризис угрожает всему миру в 2021 году. По его словам, это произойдет, если государства не предоставят необходимого финансирования. Бизли отметил, что число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло за последние четыре года с 80 миллионов до 135 миллионов. Основной причиной этого он назвал вооруженные конфликты.