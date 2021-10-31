Священник открыл стрельбу в столичном храме после нападения мужчины

Неизвестный мужчина напал на священнослужителя в московском храме, из-за чего батюшке пришлось открыть стрельбу.

Как стало известно «РЕН ТВ», днем в храме на улице Генерала Белобородова, посторонний человек полез в драку со священником в туалете. В целях самообороны батюшка достал сигнальный пистолет и выстрелил из него.

Однако нападавший не успокоился и вновь набросился на священнослужителя, ударив его несколько раз. После этого возмутитель спокойствия попытался скрыться, но сделать это оказалось не так просто, как ему представлялось.

Священник настиг своего обидчика и забежал в автобус, на котором тот собирался уехать. В итоге же ему все-таки удалось убежать в сторону кладбища до прибытия наряда полиции.

В настоящее время его разыскивают, сообщает телеканал.

Церковь Луки, архиепископа Крымского © yandex.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС факт инцидента. «В полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился на ул. Генерала Белобородова, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и приставал к гражданам», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника в правоохранительных органах, батюшка прогнал мужчину, пристающего к прихожанам около церкви, с помощью сигнального пистолета.



Как писал ранее «Ридус», Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви сообщила, что не имеет претензий к 34-летнему мужчине, который устроил дебош в Андреевском соборе Северной столицы и напал на священника.

Происшествие случилось 11 апреля. Около 14 часов злоумышленник вошел в собор и стал вести себя неадекватно — размахивал руками, разбил бутылкой витрины в церковной лавке у входа в храм. Когда священник попытался его остановить, дебошир схватил его за волосы и хотел сорвать с него маску, обвиняя в стяжательстве и угрожая убить.

Вышедшего из себя мужчину скрутили прихожане Андреевского собора и передали прибывшим на вызов полицейским.