В ДТП с автобусом в Анталье пострадали девять туристов из России

В турецком городе Серик, расположенном в провинции Анталья, в аварию попал автобус, перевозивший в аэропорт 12 российских туристов.

Девять из них пострадали, сообщило генконсульство РФ в Анталье.

ДТП произошло 31 октября в 07:30.

Опубликовано видео с места происшествия.

Для оказания экстренной помощи всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения. Три человека, включая двоих детей, находятся в состоянии средней степени тяжести и остаются под наблюдением медиков, уточняется в сообщении диппредставительства в Facebook.

Место происшествия © соцсети

По данным турецкой дорожной полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на встречную полосу и перевернулся. Водителя задержали до выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что четырехзвездный отель на египетском курорте Хургада был закрыт по распоряжению прокуратуры после массового отравления проживавших в нем российских туристов. По последним данным, количество отравившихся достигло 40 человек, большая часть из них в настоящее время госпитализированы.