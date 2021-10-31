Водителя дивана оштрафовали в Сочи за отсутствие ремней безопасности

Мужчина, ездивший на диване по сочинским автотрассам, был оштрафован сотрудниками ГИБДД за отсутствие ремней безопасности.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Сочи, в отношении водителя составлен соответствующий административный протокол.

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое молодых людей едут по шоссе, сидя на диване, и при этом не управляют им. Во всяком случае руля на этом «транспортном средстве» не видно.

Его владелец Сергей Сергеев рассказал «РИА Новости», что однажды диван уже эвакуировали, однако его удалось вернуть. Не побоявшись новых санкций, Сергеев опять выехал на улицы Сочи и вскоре был задержан инспекторами ДПС в центре города.

На место также была вызвана оперативно-следственная группа, однако идентифицировать двигатель составных частей оказалось невозможно, в результате чего автодиван вновь изъяли у владельца и поместили на штрафную стоянку.

В настоящее время принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства, рассказали агентству в сочинском ГИБДД.

По словам Сергеева, он изобрел такое средство передвижения, чтобы повеселить людей и одновременно показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения. Ведь диван на колесах, несмотря на его неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента, считает он.

Ранее сообщалось, что на взлетной полосе аэродрома Элвингтон в Северном Йоркшире британец Кевин Никс разогнал свой сарай на колесах до 155,8 км/ч, побив принадлежавший ему же прежний рекорд почти на 13 км/ч.

